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Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni

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(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sulla 'Squadra Fiore', un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier. A eseguire le perquisizioni sono i carabinieri del Ros delegati dai pm romani titolari del fascicolo, l'aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti. Nell'indagine romana si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Le perquisizioni riguardano anche il filone di indagine dello stesso procedimento in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Aprile 2026

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