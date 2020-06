Doppio album in uscita per i cantautori sanseveresi

La scena musicale di Capitanata, ricca di espressioni e profili artistici, vede questa volta uniti in una doppia pubblicazione due cantautori sanseveresi, Matteo Marolla e Nazario Tartaglione, veri e propri militanti della canzone d’autore e popolare, che da decenni, se pur con percorsi diversi, tracciano le sonorità e le piazze del territorio. Si intitolano Tempo Libero e Musica Sud i due album che, pubblicati on line, segnano una doppia uscita per gli artisti sanseveresi, suggellandone l’intesa artistica.

All’insegna della migliore canzone d’autore, i musicisti pugliesi portano al pubblico due raccolte molto differenti tra loro ma unite senz’altro dalla volontà di partecipare ad una canzone autentica, libera da mode o tendenze, e a cavallo tra poesia e letteratura.

In Tempo Libero, Marolla propone 11 brani in cui ritmi e colori latini si inseguono, intrecciandosi ai versi accesi e visionari, che sembrano danzare sugli accenti ritmici e vocali. Trascina la voce scura e sicura del cantautore, produttore dello stesso disco, in cui il ritmo e l’energia dei primi brani lasciano spazio alla poesia di Ylena, che introduce echi mediterranei, quasi preludio all’ incantesimo di Enrica, la luna e il mare.

Ad accompagnarlo la Zumpinària Banda, composta da Andrea Cannone, Salvatore de Iure, Carlo Giordano, Silvano Finizio, AntonioNasso, Antonio Pizzarelli, Giuseppe Iacubino, Francesco Monno, Roberto Matranga, Enzo Cavalli e Antonio Ugliola.Tanti inoltre i calorosi ospiti dell’album, indicati sulla solare retro copertina di un disco capace di rapire l’ascoltatore e un po’ alla volta condurlo per mano in un vero e proprio mondo, microcosmo di atmosfere intense, che appaiono sospese nel tempo, tra ricordi, salotti, bar, cantine e le piazze di paese di Scoppa!, per farlo scendere alla stazione rap de Il Re del niente. Chiudono il brano le nuvole sospinte dal flauto di Belvedere, struggente e raffinata ballata dagli occhi antichi. Tempo Libero costituisce una tappa importante per il cantautore sanseverese, già al lavoro per una nuova raccolta di canzoni.

