Dopo un anno esito ribaltato ai seggi. Alessandra Matarante è il sindaco

È Alessandra Matarante la nuova sindaca di Lesina, dove si sono concluse le operazioni di scrutinio nelle quattro sezioni in cui gli elettori sono tornati al voto. L’esito delle precedenti elezioni di maggio 2025 era stato annullato dopo il ricorso proprio della candidata sindaca della lista Lesina Futura Matarante, che aveva perso contro lo sfidante Primiano Di Mauro di Lesina Azzurra per soli due voti. Matarante aveva chiesto in via principale l’annullamento del voto in tutte le sezioni ed in via subordinata la ripetizione del voto nelle quattro sezioni in cui avevano votato 13 persone (con disabilità) con voto assistito. “Oggi Lesina ha scelto il cambiamento, la partecipazione e il futuro. – ha dichiarato la neo sindaca – È una vittoria che arriva dopo un percorso lungo, difficile e intenso. Ma oggi non voglio celebrare una rivincita personale: questa è la vittoria di un’intera comunità, della democrazia e di quanti non hanno mai smesso di credere che ogni voto dovesse essere rispettato. Da oggi si apre una nuova pagina per Lesina, Marina di Lesina, Ripalta e Schiapparo. Governeremo con responsabilità, trasparenza e spirito di servizio, ascoltando tutti e senza lasciare indietro nessuno”.



Pubblicato il 28 Luglio 2026