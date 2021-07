“Dopo tredici anni ancora incompleto, Emiliano si occupi di Foggia e non solo di Bari”

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia, dopo il sopralluogo al DEU di Foggia. Le foto e video che dimostrano l’incuria in cui versa, soprattutto, il sesto piano. Una bella struttura incompleta e inutilizzata.

“Da tredici anni il Deu di Foggia aspetta di essere completato. Anni di passerelle politiche e di annunci del presidente Michele Emiliano non sono serviti a nulla, come sempre. Siamo stati a Foggia oggi, quindi, per renderci conto dal vivo della situazione. Abbiamo avuto modo di visionare alcune delibere da cui si evince un iter quasi schematico (che si riproporrà per l’ospedale di Taranto): c’è l’appalto, c’è un ribasso d’asta considerevole, poi ci si rende conto che i soldi non bastano, si fanno varianti per bloccare il progetto per mancanza di presupposti, quindi si vira sulle attrezzature.

Il punto di arrivo è l’idea del partenariato pubblico/privato perché mancherebbero i soldi per l’attrezzatura per implementare la sala operatoria ed offrire i servizi adeguati alla complessità assistenziale. A noi sorge una domanda: abbiamo 200mln di buco come protezione civile che dobbiamo colmare con una variazione di bilancio, confondendo i fondi delle casse regionali; perché quelle stesse attrezzature dell’Ospedale in Fiera del Levante, che corrisponderebbero alle necessità di questo ospedale, non si sono impiegate per completare il Deu?

Una delibera di ieri, del direttore generale, prevede una spesa di 156mln+Iva (quasi 200mln di euro, ovvero 400 miliardi di vecchie lire, l’importo quasi di una manovra dello Stato) per consentire alla ditta appaltatrice di gestire la struttura al sesto piano (attualmente addirittura al buio, indietro come le sale operatorie e i piani superiori) con arredi e forniture necessarie.

Sappiamo per certo che sarebbero sufficienti 20mln di euro per ultimare il Deu, quindi diciamo ad Emiliano di smetterla con le bugie e con le prese in giro e, soprattutto, con la continua disparità tra il territorio di Foggia e quello di Bari: riposizioni le attrezzature dell’Ospedale Fiera del Levante nel Deu di Foggia”.

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno preannunciato altre sopralluoghi all’ospedale di Ostuni e a quello in costruzione a Taranto, San Cataldo.

