Dopo tre anni riapre “La Magna Capitana”, la biblioteca torna ai lettori

Tre anni lontano dai suoi lettori, dalle sale e da quella quotidianità fatta di libri, studio e incontri che per una biblioteca rappresenta la vera misura del tempo: martedì primo settembre “La Magna Capitana” riaprirà le porte dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza resi necessari nel 2023, restituendo a Foggia uno dei suoi principali luoghi culturali con una giornata che proseguirà eccezionalmente fino alle 23. Per accompagnare la riapertura, l’assessorato alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia e il Polo Bibliomuseale di Foggia hanno scelto proprio il “ritorno” come filo conduttore di un programma destinato a lettori di età differenti, prolungando l’orario ordinario dalle 8.30 fino a tarda sera e riportando progressivamente nelle sale attività, gruppi di lettura, appuntamenti per i più piccoli e musica. Il pomeriggio comincerà alle 18 nella Saletta Proiezioni, dove il bibliotecario Marco Maria Lacasella curerà una guida all’ascolto della musica classica costruita intorno al tema scelto per la giornata, mentre un’ora più tardi nella Sala Narrativa si ritroveranno i Gruppi di lettura della biblioteca per una staffetta letteraria che declinerà attraverso i libri lo stesso motivo del ritorno. Sempre nella Sala Narrativa, alle 20, la parola incontrerà invece il teatro e la musica con “Orizzonte Libro”, performance affidata all’attore e regista Pino Casolaro e al musicista Maurizio Rana, prima che l’ultima parte della giornata trasformi gli spazi nuovamente accessibili anche in un luogo per le esibizioni dal vivo. Una parte del programma correrà parallelamente nella Biblioteca dei Ragazzi, dove dalle 18 alle 20 Paola Capuano, attrice ed esperta di letteratura per l’infanzia e teatro per bambini e ragazzi, porterà “Il carretto delle storie”, affiancato dalle letture multilingue della Valigia MammaLingua curate da mediatori culturali, lettori volontari di Nati per Leggere e genitori coinvolti nei progetti SAI della cooperativa MedTraining. Dalle 21 alle 23 toccherà infine alla musica accompagnare le ultime ore di questa prima giornata, con lo spettacolo organizzato dal Comitato per la riapertura e una successione di artisti locali che vedrà esibirsi Banda Larga, formazione composta da Andrea Marchisino e Michele De Costanzo, Vincenzo Mascolo, Torindo Colangione, Gene Crazed e Punto Zero.



Pubblicato il 29 Agosto 2026