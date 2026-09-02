Dopo tre anni è tornata la Magna Capitana

È stato un giorno di festa quello della riapertura della biblioteca Magna Capitana. Ieri orario prolungato fino alle 23, incontro di tutti i gruppi di lettura, musica, proiezioni, performance teatrali, letture multilingue, spettacolo musicale in terrazza a cura del comitato per la riapertura.

È tornato un presidio culturale che mancava da troppo tempo nella sua interezza, praticamente insostituibile. La ripresa di questo nuovo ciclo di attività è stata salutata anche da un monitor all’ingresso con la scritta: “Sì siamo aperti. Benvenuti, le cose belle si fanno insieme. Scoprire, leggere, condividere”. C’era gente seduta ai tavolini dello storico bar, dopo la prima rampa di scale; madri che accompagnavano i figli verso un luogo che probabilmente non avevano mai conosciuto. È arrivato anche qualche esponente di realtà culturali foggiane per comunicare, forse, un programma rimasto in sospeso o semplicemente per ritrovare un clima e un ambiente. Occupato qualche tavolo di consultazione, chi studia sul cartaceo o sul pc. Attive quelle postazioni per il gioco inaugurate poco prima del Covid e vissute fino al nuovo stop. C’è gente in uscita con un libro in mano cui pensava da tempo. È il caso di Anna Lisa Scillitani, che in questa struttura ha lavorato per quarant’anni. Cercava qualcosa di dettagliato sui draghi, su origini, mitologia, civiltà: possibile, certo, in questi mesi, ma vuoi mettere il rito del primo prestito proprio nella sede storica! “Per me oggi è un ritorno a casa dato che ho vissuto più tempo qui che fuori”. Don Antonio Menichella, parroco della chiesa di S. Paolo, si muove fra gli scaffali con Milena Tancredi, responsabile della biblioteca dei ragazzi. “È una giornata storica- dice don Antonio- per questa città. La biblioteca rappresenta un guardare al futuro con speranza. Oggi sono qui in visita, abbiamo la biblioteca di quartiere al Cep e ci sentiamo in perfetta sintonia”. Adesso risulterà migliore anche la rete fra struttura centrale e periferica. “Abbiamo restituito al territorio una biblioteca sempre percepita come luogo di tutti- parole di Milena Tancredi-. Poco fa è passata una ragazza che la frequenta dall’età di tre anni. È venuta dal mare per vivere l’emozione della riapertura. Abbiamo visto crescere generazioni, io lavoro qui dal 1990”.

E sono tornati a lavorare sotto lo stesso tetto anche i vari operatori dislocati altrove in questo lungo periodo, non solo nel Museo di scienze naturali ma anche in altre sedi, per esempio Palazzo Dogana. A far due conti, sono circa dieci anni che La Magna Capitana attraversa fibrillazioni e affronta cambiamenti. Dai tempi del passaggio di funzioni dalla Provincia alla Regione fino al blocco per pandemia e verso un rilancio che si è arenato su tre anni di lavori di messa in sicurezza.

“Abbiamo cercato in ogni modo di non interrompere il dialogo con la città e con i lettori erogando il maggior numero di servizi- dice la direttrice Gabriella Berardi-. Pur non avendo la sede, abbiamo continuato soprattutto con i gruppi di lettura, con gli incontri, con i nuovi acquisti trasferiti, poi, in un mezzo trasloco, nuovamente in questa sede. Abbiamo continuato anche con il prestito interbibliotecario ma è chiaro la biblioteca non è solo questo. È spazio fisico, è la completezza delle collezioni, importantissime per la quantità e la qualità del suo patrimonio documentario”. Alcuni dati della Magna Capitana li abbiamo forniti in vari articoli scritti sulla struttura, ma vale la pena ricordare che parliamo di un luogo esteso per 16mila mq, contenente 400mila documenti per una frequenza mensile di 400-500 persone. La direttrice Berardi evidenzia il ruolo del Comitato per la riapertura: “È stato molto importante perché ha fatto capire ai decisori, che già lo sapevano, quanto la città avesse bisogno di uno spazio richiesto a gran voce. Era necessario imprimere un’accelerazione a lavori complessi dalla fase di progettazione. Il comitato ci ha fatto sentire la città vicina, che quello che facciamo è importante. Ci possono essere luoghi chiusi per cui nessuno dice niente, non è stato così”. Il deposito della Magna Capitana, che contiene la maggior parte dei documenti, non è ancora terminato. “Fa parte di un secondo stralcio di lavori, noi abbiamo chiesto un’anticipazione per aprire al pubblico, l’ingegnere incaricato di Asset ci ha detto che potremmo riaprirlo a ottobre. Essendo poi questo completamente a norma da tutti i punti di vista, può diventare anche luogo di prossime visite guidate”. E ce lo descrive così, dato che finora è stato un luogo per soli addetti ai lavori: “Innanzitutto c’è un intenso odore di libri, è un’esperienza olfattiva e visiva, come aprire un baule del tesoro. Ci sono i testi antichi, la stampa periodica storica, c’è tutta la spina dorsale, ci sono le radici della biblioteca. Un posto affascinante che si presta a vari livelli di narrazione: ai più piccoli lo racconteremo come una caccia al tesoro, ai più grandi con dettagli storici e artistici perché ci sono per esempio dei manifesti cinematografici”. Al via, una volta che si prenderà pratica, la bibliox installata all’esterno e già sperimentata nelle residenze universitarie ma all’interno. Fra i progetti della Magna Capitana, anche quello di creare ulteriori sale lettura al museo di storia naturale- tante le richieste in questi mesi di ragazzi che chiedevano il ritorno di un luogo dove poter studiare- e la presentazione ai dirigenti scolastici, di ogni ordine e grado delle scuole di Foggia, dell’offerta formativa della Magna Capitana, ovviamente modulata per fasce d’età. A fine mese il Bibliopride, un’iniziativa a livello nazionale, e la collaborazione, per cui sono già stati presi contatti, con il sistema bibliotecario dell’Università per organizzare eventi insieme. “Un passo per volta- aggiunge la direttrice-. Ci sono stati periodi difficili ma hanno molto compattato il nostro gruppo della biblioteca”.

Paola Lucino



Pubblicato il 2 Settembre 2026