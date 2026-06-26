Dopo la maturità arriva l’island hopping

(Adnkronos) – La fine della sessione scolastica e lo svolgimento dell'esame di maturità segnano l'avvio della stagione dei flussi turistici giovanili, caratterizzata da una progressiva trasformazione delle abitudini di spostamento della fascia anagrafica under 25. Se storicamente i viaggi itineranti continentali si concentravano sulle reti ferroviarie, i dati interni estratti da Ferryscanner, piattaforma leader nella comparazione tariffaria che gestisce i collegamenti operati da oltre 350 compagnie di navigazione, mostrano oggi un incremento significativo delle formule di viaggio basate sulla mobilità marittima. Attraverso l'analisi dei flussi di prenotazione della piattaforma, emerge come i viaggiatori strutturino percorsi multipli integrati, applicando al trasporto navale il principio dello spostamento sequenziale tra diverse località costiere. Questa modalità, nota nel settore turistico come island hopping o "interferry", consente di collegare più destinazioni all'interno di un unico itinerario, ottimizzando i tempi di transito e diversificando l'esperienza di viaggio.

Le rilevazioni statistiche di Ferryscanner relative alle prenotazioni effettuate dai passeggeri under 25 nel corso dell'anno consolidano la Grecia come destinazione principale per il turismo giovanile italiano nel bacino del Mediterraneo. All'interno della classifica delle mete più richieste tracciata dalla piattaforma spiccano i poli tradizionali delle isole Cicladi, tra cui Santorini, Mykonos e Ios, caratterizzati da una forte concentrazione di infrastrutture ricettive e d'intrattenimento notturno. Accanto ai centri a maggiore densità turistica, i trend di ricerca e acquisto della Generazione Z su Ferryscanner manifestano un interesse crescente per località capaci di coniugare le attività balneari con le pratiche sportive all'aperto, come dimostrano i volumi di prenotazione registrati verso le isole di Paros e Naxos, mete frequentate per la pratica del windsurf, del kitesurf e dello snorkeling. Un secondo filone analitico emerso dal monitoraggio di Ferryscanner su venti rotte greche a tariffa ridotta evidenzia la crescita di un turismo a budget contenuto, orientato verso contesti geografici meno esposti ai flussi di massa. I collegamenti più economici rintracciabili sulla piattaforma, con tariffe inferiori ai 5 euro per singola tratta, si concentrano prevalentemente tra le isole minori del Dodecaneso, delle Cicladi e delle Ionie. Tra le rotte di prossimità più rilevanti sul piano della convenienza economica si segnalano le traversate tra Chios e Inousses, i trasferimenti tra Pserimos e Kos, e i collegamenti tra le micro-isole ioniche di Mathraki, Ereikousa e Othonoi. Per i viaggiatori che scelgono le Cicladi minori, la disponibilità di queste tariffe accessibili nel motore di ricerca agevola la pianificazione di circuiti dinamici che includono Schinoussa, Koufonisia, Iraklia, Sikinos, Folegandros e Kimolos, territori caratterizzati da un modello di sviluppo più sostenibile, percorsi di trekking e spiagge a basso impatto antropico. Il modello del viaggio marittimo multi-tratta sembra rispondere alle mutate esigenze di personalizzazione espresse dai nuovi segmenti di pubblico, i quali associano la sostenibilità del trasporto alla flessibilità dell'itinerario. I sistemi di prenotazione digitale di Ferryscanner supportano tale transizione offrendo la gestione interamente dematerializzata dei titoli di viaggio e l'accesso a servizi accessori, integrando al contempo programmi di responsabilità ambientale, come le iniziative condotte in collaborazione con l'associazione Enaleia per il recupero dei rifiuti plastici nel Mar Mediterraneo.

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Pubblicato il 26 Giugno 2026