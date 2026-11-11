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Dopo il vertice di Abu Dhabi ecco i prossimi passi – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

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Una tregua entro fine anno. Dopo quasi 5 anni di conflitto, Russia e Ucraina potrebbero deporre le armi. Nulla ancora di concreto esce dal vertice di Abu Dhabi, tranne uno scambio di prigionieri su vasta scala. Intanto incursioni aeree fanno scattare l’allerta in Lituania, mentre l’esercito di Kiev cattura il primo cittadino indonesiano arruolato da Mosca.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026

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