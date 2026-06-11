Dopo il “Lascio perché…” della sindaca, Foggia cerca una maggioranza solida

“Rivolgo un appello a tutte le forze della coalizione: ritroviamo le ragioni che ci hanno portato a costruire insieme un progetto di governo per Foggia. Ritroviamo lo spirito unitario, la capacità di confrontarci e di superare le difficoltà senza disperdere il lavoro svolto”. Sono parole della presidente del consiglio comunale, Lia Azzarone, tratte da un post sui social in cui afferma che i foggiani hanno bisogno “di serenità e stabilità”. E indica anche le priorità da affrontare.

Dopo il crollo in consiglio comunale del campo largo, le dimissioni della sindaca e il suo videomessaggio del “Lascio perché…”, sono arrivate le prime reazioni.

Il capogruppo di Con, Achille Capozzi, contesta i tempi della scelta della sindaca poiché, sostiene, in seconda convocazione, con 14 consiglieri presenti, il bilancio 2025 sarebbe stato approvato. Il consigliere del Pd Mario Cagiano, invece, affida a un video un messaggio dal titolo “Lettera di missioni”, nel quale illustra le criticità di Foggia e gli interventi necessari. Lo fa direttamente da una strada della città.

L’opposizione, in conferenza stampa, ribadisce le proprie ragioni. “Abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento rigoroso. Abbiamo sollevato problemi, proposto soluzioni e ci siamo scontrati con un muro di arroganza e autosufficienza che oggi vi è crollato addosso. Questa città merita un’amministrazione che non debba negoziare ogni mattina la propria sopravvivenza, ma che abbia la forza di occuparsi di decoro urbano, legalità e sviluppo”, afferma Concetta Soragnese, consigliera di Fratelli d’Italia.

Nel frattempo, sarebbero partite pressioni da parte delle segreterie nazionali per evitare il fallimento della maggioranza foggiana. Non è chiaro se tali sollecitazioni produrranno effetti. Pare che anche il rapporto tra la sindaca e i vertici locali del campo largo si sia progressivamente logorato durante una verifica politica protrattasi per mesi. C’è tuttavia chi minimizza queste pressioni provenienti dall’esterno, sostenendo che soltanto il territorio conosca davvero i propri problemi, al di là delle formule politiche precostituite.

Si tratta, in sostanza, degli effetti di una verifica trascinata per sei-otto mesi e poi implosa nel momento decisivo. Dove siano finite la perizia politica, la capacità di confronto e la piena cognizione dei ruoli resta difficile da spiegare.

Permane il groviglio dell’urbanistica, delega spacchettata a Giuseppe Galasso ma la cui destinazione appare ancora incerta. Continuano inoltre a essere contestate le numerose competenze attribuite all’assessore, dall’Asi alla rigenerazione urbana. Nel mirino restano anche le deleghe consiliari, che alcuni vorrebbero più corpose e incisive, capaci di contare qualcosa nel rapporto con i dirigenti.

Ma se la sindaca dimissionaria Maria Aida Episcopo non dovesse ritirare le dimissioni entro venti giorni, potrebbe ricandidarsi alla guida di una coalizione? In molti si mostrano scettici. Al massimo, potrebbe correre come consigliera comunale, confidando nell’elezione. Inoltre, quanti consiglieri comunali sarebbero davvero disposti a tornare a casa, perdendo ruolo e indennità? Certo, tutti diranno di non essere interessati alle poltrone e che il loro impegno è rivolto esclusivamente alla città. Ed è giusto sia così.

Tuttavia, dopo l’assenza di sette consiglieri in aula l’8 giugno, appare evidente il duro scontro tra visioni politiche differenti, entrambe ritenute legittime dai rispettivi sostenitori. Da una parte la posizione della sindaca, dall’altra quella di chi ha messo in difficoltà la prima approvazione del bilancio.

A giudicare dagli umori che circolano, c’è anche chi tende a ridimensionare la portata della bufera seguita al “Lascio perché…” di Episcopo. Non è la prima volta che si assiste a un bilancio non approvato in prima battuta, né alle dimissioni di un sindaco. Ma in passato è sempre esistito un intervallo tra la soluzione di una crisi e il ritorno delle difficoltà in aula. Colpisce, invece, che in questo caso la soluzione della crisi abbia finito per aggravare la crisi stessa.

Come abbiamo già scritto, il videomessaggio di Episcopo contiene, a nostro avviso, un sottotesto da campagna elettorale, se non imminente quantomeno futura. In una fase di tensione è naturale che si agisca anche secondo logiche tattiche. Tuttavia, sembra che pure molti consiglieri comunali stiano ragionando con lo stesso sguardo rivolto alle urne, forse ancor di più. Quanto perdono restando in un’amministrazione che, dal loro punto di vista, non concede lo spazio richiesto per rappresentare i cittadini? E quanto potrebbero recuperare da una campagna elettorale anticipata?

Forse non è ancora questo il momento della rottura definitiva. Ma se le richieste che hanno costituito il cuore della verifica politica dovessero lasciare irrisolte troppe questioni, la crisi potrebbe ripresentarsi in forma ancora più acuta nei prossimi mesi.

Nel frattempo, la sindaca dimissionaria ha ricondiviso sul proprio profilo personale un post relativo ai lavori di manutenzione di strade e marciapiedi, accompagnandolo con una breve annotazione: “Si procede lo stesso”.

Paola Lucino



Pubblicato il 11 Giugno 2026