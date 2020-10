Dopo il caso dei ginecologi positivi il Policlinico rafforza le misure

“Non abbiamo evidenze che all’interno delle scuole pugliesi si stiano generando contagi di Covid-19, si tratta di infezioni contratte in ambito familiare o, comunque, all’esterno degli istituti. Quindi, per il momento, le scuole non ci sembra che rappresentino un elemento di preoccupazione”: lo dice il professore Pierluigi Lopalco, capo della task force pugliese per l’emergenza coronavirus e assessore alla Sanità in pectore. Intanto, stanno bene e sono gia’ tornati a casa tre dei quattro medici del reparto di Ginecologia del Policlinico Riuniti di Foggia che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Covid-19. Il quarto tornera’ a casa presto. Hanno dato esito negativo i 67 tamponi eseguiti anche sui contatti stretti dei quattro specialisti che erano tutti paucisintomatici. Le indagini epidemiologiche svolte dalla direzione sanitaria hanno accertato che il primo caso non ha avuto alcun contatto stretto con le pazienti incinte colpite dal virus e che tutti si sono contagiati in giorni diversi. Il primo tra i medici positivi ha manifestato la sintomatologia assimilabile al Covid-19 solo dopo giorni e improvvisamente. Anche gli altri medici, ha stabilito la stessa indagine, non hanno avuto contatti con le pazienti e nemmeno con il “caso numero uno” rilevando che non si tratta di contagi collegati a nessun caso specifico o a infetto transitato in reparto. La direzione del Policlinico Riuniti finora ha eseguito piu’ di 80 tamponi a personale medico o a persone entrate in contatto con i medici. Secondo procedura, per motivazioni di sorveglianza, saranno effettuati tamponi anche al personale di Neonatologia e della struttura di Ostetricia e Ginecologia a direzione universitaria. L’azienda ospedaliera ha comunque predisposto un ulteriore rafforzamento delle linee di guardia per aumentare il livello di attenzione in questo momento delicato. Gia’ attivo il triage ostetrico al piano terra del reparto per filtrare le pazienti: il sistema di sicurezza ha rivisitato i percorsi sporco – non sporco ampliando gli spazi per attivare tempestivamente il pronto soccorso dedicato alle pazienti gravide aumentandone la capienza e l’accesso dall’esterno. Questo consente di sviluppare la zona grigia al terzo piano del reparto di Ostetricia. Inoltre e’ impegnato piu’ personale ostetrico nella fascia oraria pomeridiana sul follow-up e le prestazioni specifiche per garantire piu’ assistenza, in particolare nei servizi delle cardiotocografie e diagnostica prenatale; e’ stata ampliata l’area grigia dedicata all’Ostetricia e sono gia’ garantiti tamponi h24 con percorso separato per le gestanti.

