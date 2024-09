Dopo 7 anni tornano i Linkin Park: chi è la nuova cantante Emily Armstrong

(Adnkronos) – I Linkin Park sono tornati. Con un concerto livestream da Los Angeles la band ha annunciato due grandi novità. La prima è il ritorno, a sette anni dalla tragica scomparsa del cantante del gruppo Chester Bennington, con un nuovo album e un nuovo tour; la seconda è l'entrata in scena della nuova cantante Emily Armstrong. Le novità era attese. Una settimana fa erano cominciati una serie di misteriosi countdown, l'ultimo dei quali rimandava alla data del 5 settembre, creando così tra i follower suspence ed eccitazione. Il gruppo si era preso una lunga pausa da quando nel 2017 Bennington era stato trovato senza vita nella sua residenza a Palos Verdes Estates in California. Da Londra a Botogà, sono state annunciate le date del 'From Zero World Tour' che partirà già la prossima settimana e proseguirà nel corso dell'autunno. Si parte dagli Stati Uniti: 11 settembre a Los Angeles e 16 settembre a New York. Poi due date in Europa (Amburgo, il 22 settembre, e Londra, il 24 settembre) e ancora una in Corea del Sud (Seoul, 28 settembre) e una in Colombria (11 novembre, Bogotà). Il nuovo album di inediti si chiamerà 'From Zero' e uscirà il prossimo 15 novembre, ma è possibile ascoltare un'anticipazione del nuovo sound del gruppo. È già uscito infatti il primo singolo inedito, cantato da Emily Armstrong, 'The emptiness machine'. Secondo la stampa statunitense, Emily Armstrong ha 38 anni. Nata nel 1986 a Los Angeles, ha da subito mostrato talento e interesse per la musica: a 11 anni ha imparato a suonare la chitarra e a 15 ha iniziato a cantare. Nel 2005 ha fondato il gruppo alternative rock Dead Sara, insieme alla chitarrista Siouxsie Medley. Ora l'arrivo nei Linkin Park. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2024