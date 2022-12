Dopo 31 anni torna “Inedito d’Autore”

Dopo 31 anni, torna a Pietramontecorvino “Inedito d’Autore”, kermesse creativa che connette autori legati dalla comune sensibilità verso le aree interne.

Domenica prossima, 18 dicembre, con inizio alle ore 18, presentati dal direttore artistico, Geppe Inserra, si ritroveranno sul palco dell’Auditorium Comunale di Pietramontecorvino, artisti, filmaker, poeti, intellettuali per dare voce al “pensiero creativo”, sempre più in crisi, in un’epoca dominata dai social e dagli influencer.

Ospite d’onore della serata sarà Anna Camerlingo, fotografa e visual designer specializzata in foto di scena per il cinema, il teatro e la televisione. Un intenso percorso artistico, iniziato con il fotogiornalismo e la pubblicità, e poi approdato alla fotografia di scena fino a culminare. Nella recente collaborazione con Marco Bellocchio. In mezzo tanti racconti fotografici di set importanti: I bastardi di Pizzofalcone, Il premio, Io c’è, Vita spericolata, La linea verticale.

Anna Camerlingo ha esposto le sue opere in numerose mostre che hanno riscosso un qualificato successo di critica e di pubblico, come Dario Fo Francesco lu Santo Jullare, acquistata dal centro di produzione Rai di Napoli ed esposta presso le sale Rai; Retroscena de I Bastardi di Pizzofalcone esposta alla 40° edizione degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, Napoli tra finzione e realtà, a cura della Film Commission Regione Campania e del Ministero dei Beni Culturali.

Ha vinto il premio Miglior Ritratto d’Attore 2017 con una immagine di Lino Guanciale per il film I Peggiori.

Il ricco programma della serata prevede, oltre alla presentazione delle opere di Camerlingo, la proiezione di una edizione restaurata del documentario Statale 17 di Giovanni Aquilino, le videopoesie di Rosa Serra e Bruno Caravella, una performance del videoblogger Fabrizio De Lillo, l’anteprima del secondo volume sugli sciamboli, i canti all’altalena tipici di Pietramontecorvino, di Raffaele Iannantuono, il racconto del restauro del borgo antico con Luigi Colapietra, un omaggio a Luciano Emmer, esponente del cinema neorealista che fu particolarmente legato alla cittadina dei Monti Dauni: verrà proiettata per la prima volta la sequenza di Foggia non dirle mai addio, girata nel borgo antico di Pietra.

Promossa dalla Pro Loco e sostenuta dal Comune di Pietramontecorvino, l’iniziativa di domenica prossima dovrebbe rappresentare la ripresa del percorso avviato 31 anni fa. Con nuovi stimoli e nuove idee.

“Da 31 anni ad oggi le cose sono cambiate molto – chiosa il direttore artistico, Geppe Inserra -. Allora ci sforzavamo di richiamare l’attenzione dei decisori politici e della opinione pubblica sulla necessità di salvaguardare le aree interne, oggi sono le aree interne ad essere diventate un punto di riferimento, in termini di qualità della vita, e Pietramontecorvino, che si fregia della Bandiera Arancione, ne è la testimonianza più evidente. La nostra speranza è di riprendere il percorso interrotto, di fare di Pietramontecorvino un grande laboratorio di pensiero creativo.”

Condividi sui Social!