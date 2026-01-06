Dopo 15 anni a Troia riapre la Biblioteca “Marasca”

Dopo 15 anni, a Troia riapre la Biblioteca comunale “Francesco Paolo Marasca”.

La riapertura rappresenta uno dei risultati più significativi dell’attuazione del Bilancio partecipativo dei Ragazzi, lo strumento voluto dall’amministrazione Caserta che ha coinvolto direttamente gli studenti troiani nelle scelte per la città. Proprio i ragazzi, con una votazione democratica avvenuta nei mesi scorsi, avevano indicato come prioritaria la necessità di uno spazio bibliotecario e ludico-creativo, capace di coniugare studio, socialità e inclusione.

Il progetto, realizzato dal Comune di Troia in collaborazione con l’aps Mira, si concretizzerà sabato 10 gennaio alle ore 17.30 con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede della Biblioteca comunale “Marasca – Spazio Ludico Creativo”, ospitata nei locali di Palazzo San Domenico, in via Regina Margherita. Un contenitore culturale che torna a vivere con una funzione rinnovata, pensata come presidio educativo, culturale e sociale al servizio dell’intera comunità.

La biblioteca sarà animata da attività di innovazione didattica dedicate alla promozione della lettura, alla conoscenza dei beni culturali e alla partecipazione attiva di bambini, ragazzi e famiglie. Un ruolo centrale sarà svolto dall’aps Mira, che opera in rete con numerose realtà impegnate nelle politiche di inclusione, con l’obiettivo di rendere lo spazio accessibile e fruibile dal pubblico più ampio possibile.

Accanto alla dimensione bibliotecaria, la “Marasca” ospiterà anche progetti contro la povertà educativa. Tra questi, “Crescere oltre le vette”, iniziativa che nei prossimi dodici mesi coinvolgerà i bambini di Troia attraverso attività culturali e formative curate dall’aps Puglia Senza Ostacoli e dall’asd Gagliarda aps. Un percorso che mira a contrastare le disuguaglianze educative e a favorire nuove opportunità di crescita e socializzazione.

Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte numerose istituzioni del territorio: la senatrice Anna Maria Fallucchi, membro della Commissione Cultura; l’onorevole Giandonato La Salandra; il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti; la consigliera regionale Grazia Maria Starace; il sindaco di Troia Francesco Caserta; l’assessora alla Cultura Leonardina Pillo; Falina Martino Marasca per le Edizioni del Rosone; Giovanna Amendola dell’Istituto comprensivo “Virgilio Salandra”; Gabriella Berardi, direttrice del Polo Biblio Museale di Foggia; Simona Russo, referente bibliotecaria dell’aps Mira; Michelangelo Rubino, presidente dell’asd Gagliarda aps; Vincenzo Giannelli per l’aps Puglia Senza Ostacoli.

Il messaggio che accompagna la riapertura è chiaro: la cultura e il patrimonio culturale appartengono a tutti e devono essere vissuti come strumenti di partecipazione, inclusione e crescita collettiva. In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con numerosi enti e associazioni attive sul territorio, tra cui la cooperativa Louis Braille, l’aps Il Proteo, la Piccola Compagnia Impertinente, Spazio Baol e la Regione Puglia attraverso il Polo Biblio Museale di Foggia.

Le attività previste nei prossimi mesi saranno rivolte ad alunni, famiglie e cittadini e daranno vita a percorsi di innovazione culturale fondati su linguaggi formativi nuovi, libri speciali, laboratori, letture animate e spettacoli. Particolare attenzione sarà riservata alla disabilità e alla creazione di spazi di socializzazione e integrazione.

La Biblioteca “Marasca” diventerà inoltre sede di attività didattiche che spaziano dalle scienze naturali alla storia, dall’arte alla pedagogia, affiancando alla lettura esperienze come il teatro, il laboratorio scientifico e le attività tattili. Grazie all’inserimento nella rete delle Biblioteche del circuito Mira, la struttura dialogherà stabilmente con la Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia e con le altre biblioteche del territorio, rafforzando il sistema culturale locale.



Pubblicato il 6 Gennaio 2026