(Adnkronos) – Il Rapporto 2026 Ismea-Qualivita dimostra ancora una volta la qualità elevatissima dell’agroalimentare italiano e anche il fatto di come tutto questo settore sia da traino per l’intera economia nazionale”. Lo afferma Sergio Marchi, direttore generale Ismea – Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare, all’evento di presentazione, svoltosi oggi a Roma, dei risultati del XXIV Rapporto Ismea – Qualivita.

Questo ruolo di locomotiva “deriva dai nostri prodotti, che sono eccellenti e non replicabili – sottolinea – così come dalla capacità degli imprenditori e anche dalle risorse mai viste prima messe in campo dal governo italiano: oltre 17 miliardi e mezzo di investimenti e una capacità di sfruttare appieno i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un settore che si dimostra sicuramente in ottima salute, nonostante il momento mondiale e geopolitico non facile”.

“Il valore cresce oltre i 21 miliardi di euro, quasi equamente diviso fra vino e cibo. I prodotti di alta qualità certificati sono 897, un record a livello europeo e mondiale. Il contributo alla bilancia commerciale è sicuramente molto importante: l’Italia vince, come ricorda sempre il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sulla qualità dei prodotti, di qualità altissima e non facilmente sostituibili che rappresentano l’Italia nel mondo”.

“Oggi, con il Rapporto Ismea 2026, certifichiamo questi risultati eccellenti. Ismea, insieme a Qualivita, non collaborano soltanto al rapporto, ma svolgono alcune attività fondamentali affiancando i consorzi sul tema del monitoraggio e su altri temi tecnici. Così – conclude – il sistema dei consorzi italiani rimane il più performante a livello assoluto”.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026