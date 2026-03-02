Doogee Fire 7 Ultra trasforma il lavoro estremo in missione hi-tech

(Adnkronos) – L'evoluzione dei dispositivi mobili per ambienti ostili segna un nuovo capitolo con l'introduzione del DOOGEE Fire 7 Ultra. Questo strumento, progettato per superare i limiti dei comuni smartphone resistenti, si propone come un vero e proprio multi-tool professionale destinato a squadre di soccorso, ingegneri di campo e team operativi impegnati in scenari dove la connettività convenzionale può risultare insufficiente. Il design riflette una praticità industriale: l'alloggiamento esagonale della fotocamera e il pannello posteriore con trama a griglia sono studiati per garantire una presa sicura anche con l'utilizzo di guanti o in condizioni di bagnato, bilanciando robustezza strutturale e comfort ergonomico durante i lunghi turni di lavoro. Il vero elemento distintivo della serie Fire 7 Ultra disponibile su Amazon anche nella versione Fire 7 Pro (con codice sconto "Discounted Price 38% OFF") risiede nel sistema di comunicazione a doppia modalità. Grazie alla tecnologia Push-to-Talk Over Cellular (PoC), il dispositivo permette comunicazioni in tempo reale a bassa latenza sfruttando le reti 4G, 5G e Wi-Fi, emulando il funzionamento di un sistema radio professionale per chiamate di gruppo o individuali su scala globale. Per le operazioni a breve raggio o in assenza di copertura di rete, è integrato un walkie-talkie Bluetooth con una portata di circa 100 metri, ideale per la coordinazione logistica in loco. Un microfono dedicato alla funzione walkie-talkie assicura la cattura della voce nitida anche in ambienti caratterizzati da un elevato inquinamento acustico. Sul fronte dell'autonomia, il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 13.000mAh, supportata da una ricarica rapida da 33W, garantendo prestazioni ininterrotte per diversi giorni lontano da fonti di energia. L'infrastruttura di ricarica comprende inoltre una base desktop da 10W per facilitare il ripristino energetico presso stazioni di lavoro o campi base. La dotazione tecnica è completata da un sensore fotografico principale da 64MP e una lente macro da 2MP, supportati da una memoria interna di 256GB per l'archiviazione di dati sensibili, rilievi fotografici e video operativi. Con questa configurazione, il Fire 7 Ultra si posiziona non solo come uno smartphone, ma come un centro di comando portatile costruito per professionisti che operano in contesti dove l'affidabilità dell'hardware è un requisito essenziale per il successo della missione.

Pubblicato il 2 Marzo 2026