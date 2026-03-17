“Donne protagoniste”, serata-evento con Daniela Baldassarra

Una serata dedicata alle donne protagoniste della storia, ma anche del presente e del futuro. È quella in programma giovedì 19 marzo, dalle ore 17, al Teatro del Fuoco di Foggia, dove lo SPI Cgil Foggia organizza l’evento “Donne protagoniste”. Al centro dell’iniziativa la Lectio Magistralis di Daniela Baldassarra, accompagnata da un focus sulla figura di Carmela Panico, prima donna dirigente sindacale in provincia di Foggia.

L’appuntamento rientra in un progetto più ampio promosso dallo SPI Cgil Puglia che, attraverso una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale, intende riportare al centro il tema della parità di genere e del ruolo delle donne nella società. La serata si aprirà con il monologo di Daniela Baldassarra, scrittrice, drammaturga e attivista nota per il suo stile ironico e provocatorio.

Il suo intervento, dal titolo “Donne distorte”, sarà una particolare Lectio Magistralis che rilegge storia e società attraverso le vicende di tre figure femminili simboliche: Cleopatra, regina dell’antico Egitto; Elisabetta I d’Inghilterra; e Maria Montessori, pedagogista e scienziata italiana che ha rivoluzionato il modo di concepire l’educazione.

A presentare l’incontro sarà Carlo D’Andrea, segretario generale dello SPI Cgil Foggia. Porteranno i saluti istituzionali la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e il segretario generale della Cgil Foggia Gianni Palma. Al termine dello spettacolo è previsto un momento di confronto moderato dal giornalista Geppe Inserra. Interverranno Madia D’Onghia, docente di Diritto del lavoro dell’Università di Foggia, la professoressa Filomena Cordone e Tina Pizzolo, segretaria provinciale dello SPI Cgil.

Particolarmente significativo sarà il ricordo di Carmela Panico, cerignolana, figura storica del sindacalismo pugliese. Scomparsa nel luglio del 2009, Panico fu protagonista per decenni delle battaglie per l’emancipazione femminile, la parità salariale e la tutela delle lavoratrici, spesso costrette a conciliare il duro lavoro nei campi con le responsabilità familiari.

“Sarà una serata speciale – spiega Carlo D’Andrea – perché rappresenta l’avvio di una serie di iniziative dedicate alla parità di genere che porteremo anche nelle scuole, con l’obiettivo di costruire un ponte generazionale con le ragazze e i ragazzi. Le disparità tra uomini e donne sono ancora una realtà e su questo terreno è necessario continuare a impegnarsi”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario ritirare l’invito presso la sede dello SPI Cgil Foggia in via della Repubblica 68 e 74.



Pubblicato il 17 Marzo 2026