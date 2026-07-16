Donna uccisa nel Riminese, fermato l’ex marito: aveva chiamato lui i carabinieri

(Adnkronos) – È stato sottoposto, nel corso della notte, a fermo di indiziato di delitto un 71enne, accusato dell’omicidio aggravato dell’ex moglie 63enne a Coriano nel Riminese. I carabinieri della compagnia di Riccione sono intervenuti nella frazione di Mulazzano, dopo la chiamata dell’uomo che riferiva di aver ucciso l’ex moglie.

Dai primi accertamenti, i militari hanno ricostruito che la coppia, divorziata da oltre un anno, si era incontrata nell’abitazione nella quale era rimasto a vivere il 71enne, per consentire a un professionista di fare un sopralluogo per vendere l'immobile. Intorno alle 18 il geometra, conclusa la ricognizione, si era allontanato lasciandoli in casa. Una volta soli, l’uomo avrebbe aggredito la donna colpendola alla testa con un oggetto contundente nel locale caldaie, dove è stata trovato il corpo. All’interno della casa era presente il figlio 27enne che non si è accorto di quanto accaduto. Al termine dei rilievi eseguiti da personale del Nucleo investigativo di Rimini, è stato sottoposto a sequestro l’immobile insieme a oggetti di interesse investigativo, tra cui un martello e i vestiti del 71enne. Quest'ultimo, alla fine dell’interrogatorio condotto nella notte dal pubblico ministero della procura della Repubblica di Rimini nel corso del quale si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stato portato nella casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Pubblicato il 16 Luglio 2026