Donna trovata morta in casa a Torino, fermato ex compagno

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Un 45enne è stato fermato dalla polizia perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia aggravati, nonché del femminicidio e dell’occultamento del cadavere della ex compagna 36enne commesso a Torino la notte tra il 9 e il 10 luglio. L'omicidio è avvenuto in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano dove la donna, a seguito della fine della loro relazione, si era trasferita con il figlio minorenne. L’uomo è stato rintracciato questa mattina nella sua abitazione di Torino. Il cadavere della vittima era stato trovato la sera del 20 luglio nell’appartamento dove la donna viveva avvolto in un lenzuolo e posizionato all’interno del contenitore del letto matrimoniale, a seguito di una segnalazione di un amico della donna, che non avendo più sue notizie da circa dieci giorni, si era recato nell’abitazione. Entrato in casa, utilizzando un mazzo di chiavi che gli erano state consegnate dal proprietario dell’immobile, sentendo un forte odore, era uscito dall’appartamento e aveva contattato la polizia che aveva rinvenuto il corpo della 36enne. La successiva autopsia aveva rilevato che la causa della morte della donna era un severo politraumatismo cranico e una compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia meccanica, e che il decesso era da ricondurre, indicativamente, a circa dieci giorni prima il ritrovamento del cadavere. La sera stessa del rinvenimento del corpo senza vita della donna era stato rintracciato nella sua abitazione l’ex compagno, di origine polacca, in compagnia del figlio minorenne. L’uomo, negando qualsiasi coinvolgimento del delitto, era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti in cui aveva visto la donna. Incoerenze che avevano portato titolare delle indagini a indagarlo per omicidio. Nei giorni a seguire la Squadra mobile di Torino ha ricostruito gli ultimi giorni in vita della vittima, fino al 10 luglio quando la donna non aveva più avuto contatti con alcuno né era stata più vista. Gli accertamenti, condotti con l’ascolto di numerosissimi testimoni che conoscevano la vittima, con l’analisi dei tabulati di diverse utenze telefoniche, e l’esame delle registrazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti vicino all’abitazione della donna hanno portato al fermo dell’uomo per l’omicidio dell’ex compagna. Il movente sarebbe da ricondurre dalla mancata accettazione da parte dell’uomo della fine della relazione con la donna. Come riferito da molti testimoni che conoscevano la coppia, il 45enne – che non aveva accettato la fine della relazione voluta dalla donna – aveva sempre tentato di opporsi cercando di mantenere un continuo controllo sulla vittima.

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Pubblicato il 5 Agosto 2026