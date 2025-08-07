Donna accoltellata a Foggia, fermato a Roma il presunto autore dell’omicidio

E’ stato fermato dai carabinieri a Roma, dopo un breve inseguimento a piedi e con gli abiti sporchi probabilmente di sangue, l’ex compagno della 46enne uccisa in strada a coltellate questa notte a Foggia. Alle 13,20 i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, ricevuta dalla Polfer di Termini la nota di ricerca hanno rintracciato e bloccato in piazza della Croce Rossa il cittadino marocchino, gravemente indiziato, sulla base degli elementi finora raccolti dalla Squadra Mobile di Foggia, di avere accoltellato a morte la sua ex compagna. L’uomo individuato dai Carabinieri è stato trovato con i vestiti sporchi, probabilmente di sangue, che saranno sequestrati per i successivi esami. I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro lo sottoporranno a fermo di indiziato di delitto.”La brutale uccisione della donna nonostante fosse formalmente tutelata dal ‘Codice rosso’, è un fallimento che ci riguarda tutti. È inaccettabile che, ancora oggi, chi ha già manifestato comportamenti violenti possa continuare a minacciare e distruggere vite. Non possiamo più permetterci esitazioni”. Così in una nota la senatrice di fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi. ”La proposta di legge contro il femminicidio, sostenuta dal governo Meloni, è pronta. Va approvata subito. Servono strumenti concreti. L’introduzione del reato di femminicidio nel codice penale, l’inasprimento delle misure preventive, l’ampliamento delle distanze nei divieti di avvicinamento e la deroga ai limiti per le intercettazioni sono misure che possono salvare vite. Ogni giorno che passa senza questa legge è un giorno in cui una donna rischia di morire. La politica ha il dovere morale di agire. Non possiamo più rassegnarci alla violenza. Dobbiamo combatterla con fermezza, con coraggio e con leggi adeguate”, conclude Fallucchi.



Pubblicato il 7 Agosto 2025