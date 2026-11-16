Donbass in cambio della Nato, un sasso nello stagno? – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

L’ingresso dell’Ucraina nella Nato in cambio della cessione alla Russia del Donbass. Questa la proposta americana che gli inviati di Trump avrebbero ventilato al presidente ucraino Zelensky nel loro incontro al vertice europeo di Dublino. Un’ipotesi – i cui contorni si sono definiti nel weekend – e che ha tenuto banco sui media e fra gli analisti e commentatori, soprattutto perché sarebbe la prima volta che gli Usa, finora sempre contrari, suggeriscono l’ipotesi di un’adesione dell’Ucraina alla Nato.

Ma di cosa si tratta? Un sasso buttato nello stagno dai mediatori americani per saggiare l’Ucraina sull’eventuale disponibilità a ritirarsi, si vedrà a quali condizioni, dalla parte del Donbass che continua accanitamente a difendere? O un gioco tattico informale da parte degli americani?

E quale la risposta di Zelensky? Non una chiusura ma una ‘possibilità’ a considerare la proposta, “se fosse seria e a determinate condizioni”. Ma dentro quel serio c’è di tutto.

In tutto questo Putin che ruolo gioca? Per molti, più che un accordo praticabile, l’adesione dell’Ucraina alla Nato è un drappo rosso per Mosca, una leva negoziale per lo Zar, il cui obiettivo – a detta di molti – è quello di ridisegnare l’Europa, puntando sulle crepe occidentali.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026