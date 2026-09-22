Donazione di organi, Aido incontra i cittadini al Policlinico di Foggia

Un “sì” che nasce dalla conoscenza e può diventare una possibilità di vita per altre persone. In occasione della Giornata Nazionale del Sì alla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, in programma il 26 e 27 settembre, la Sezione provinciale AIDO di Foggia promuove una mattinata di informazione e sensibilizzazione dedicata alla cittadinanza.

Domenica 27 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, AIDO sarà presente all’ingresso del Polo Chirurgico del Policlinico di Foggia con uno stand informativo, in cui sarà possibile approfondire i temi legati alla donazione e manifestare la propria volontà, oltre a confrontarsi direttamente con i volontari dell’associazione, i medici rianimatori e gli infermieri.

L’iniziativa sarà animata dai volontari AIDO con la collaborazione della Coordinatrice dei trapianti e della sua équipe, rafforzando il raccordo tra sensibilizzazione associativa e competenze sanitarie.

“Parlare di donazione – sottolinea la presidente della Sezione provinciale AIDO di Foggia, Maria Nobili – significa prima di tutto mettere le persone nelle condizioni di conoscere, comprendere e scegliere consapevolmente. Dietro ogni ‘sì’ c’è una decisione profondamente personale, che riguarda il modo in cui ciascuno di noi immagina la solidarietà e la responsabilità verso gli altri. Per questo è importante creare occasioni di confronto diretto con chi ogni giorno opera nel sistema dei trapianti. Informarsi significa trasformare una scelta personale in una decisione libera e consapevole e, soprattutto, significa poterla condividere con la propria famiglia”.

Nel corso della mattinata sarà offerta ai partecipanti, a fronte di una donazione, una bottiglietta di olio extravergine di oliva pugliese, scelta che lega simbolicamente la cultura della donazione alla promozione di corretti stili di vita e alla cura della salute.

Un momento sarà dedicato anche alla memoria e alla vicinanza alle persone che attendono un trapianto. Alle ore 10.00, nella Cappella della Maternità, sarà celebrata una Santa Messa in ricordo dei donatori e delle persone in lista d’attesa.

“Dire il proprio ‘sì’ significa lasciare una volontà chiara e, allo stesso tempo, compiere un gesto capace di andare oltre la propria storia”, conclude la presidente Maria Nobili.



Pubblicato il 22 Settembre 2026