Donato al Comune l’orologio simbolo della Penitenziaria

Presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore, una delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – sezione Lucera-Foggia ha fatto visita all’Amministrazione comunale, consegnando un orologio raffigurante la fiamma del Corpo.

La delegazione, composta dall’ispettore superiore sostituto commissario in quiescenza Carmine Marchese, dall’assistente capo coordinatore in quiescenza Antonio Melfi e dal simpatizzante Janiro Melfi, è stata accolta dal sindaco Pasquale Marchese e dal presidente del Consiglio comunale Pasquale Festa.

L’orologio, acquistato e donato da Antonio Melfi per il tramite dell’associazione, rappresenta un segno di riconoscimento e vicinanza al Corpo della Polizia Penitenziaria e alle attività svolte ogni giorno per garantire ordine e sicurezza.

Il gesto si inserisce nel solco di una collaborazione già avviata negli anni tra l’ANPPE e l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la comunità e promuovere, a livello locale e nazionale, il valore e il ruolo della Polizia Penitenziaria.

“Accogliamo con sincera gratitudine questo dono – ha dichiarato il sindaco Pasquale Marchese – che va oltre il suo valore simbolico e diventa testimonianza concreta di un legame costruito nel tempo tra istituzioni e comunità. La Polizia Penitenziaria svolge un ruolo essenziale, spesso silenzioso, nel garantire sicurezza e legalità, ma anche nel presidiare quei percorsi di umanità e responsabilità che sono parte integrante del nostro sistema democratico. Il rapporto con l’ANPPE rappresenta per noi un’opportunità preziosa per mantenere viva l’attenzione su questi temi e per rafforzare una collaborazione che mette al centro il territorio, la memoria istituzionale e il valore del servizio pubblico.



Pubblicato il 18 Aprile 2026