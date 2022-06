Donati all’Ambulatorio di Ematologia tre monitors e murales

Si è tenuta presso l’Ambulatorio di Ematologia della Struttura Complessa di Ematologia ospedaliera del “Policlinico Foggia” ospedaliero-universitario, diretta dalla Dott.ssa Lorella Melillo, la cerimonia di donazione, da parte della titolare del Centro di Estetica Oncologica “Il Cigno” Loreta Ricotta, di 3 monitors per la proiezione di immagini rilassanti per i pazienti sottoposti a chemioterapia e di tre murales, nell’ottica dell’umanizzazione delle cure fortemente voluta dalla Direzione Strategica del Policlinico.

Oltre alla titolare del Centro di Estetica Oncologica “Il Cigno” Loreta Ricotta, alla cerimonia di donazione hanno partecipato il Commissario Straordinario del “Policlinico Foggia” Dott. Giuseppe Pasqualone, il futuro Direttore Sanitario del “Policlinico Foggia” Dott. Leonardo Miscio, la Dirigente della SSD Affari Generali e Tutela della Privacy Dott. Laura Silvestris, il Dirigente Medico della Struttura Complessa di Ematologia ospedaliera Dott.ssa Maria Grazia Franzese, il Responsabile URP Dott. Alfonso Fuiano e la Capo Sala della Struttura Complessa di Ematologia ospedaliera Dott.ssa Dora Salvatore.

Il Commissario Straordinario del “Policlinico Foggia” Dott. Giuseppe Pasqualone ha ringraziato l’organizzatrice dell’iniziativa Loreta Ricotta, a nome di tutto il Policlinico, evidenziando la necessità imprescindibile dell’accoglienza e dell’umanizzazione delle cure, intesa come attenzione posta alla persona nella sua totalità, per i bisogni organici, psicologici e relazionali.

“Per la donazione sono stati utilizzati i fondi raccolti in occasione dell’evento da me organizzato lo scorso 15 gennaio 2022 presso il Teatro Giordano di Foggia con il debutto in società di alcune donne sottoposte a terapia ematologica. I murales rappresentano il volo dei gabbiani a simboleggiare il coraggio e la libertà, l’onda che ha come elemento l’acqua per pulire la mente, il corpo e lo spirito, e il sole per indicare vitalità, forza e rinascita”- ha dichiarato Loreta Ricotta.

