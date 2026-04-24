Don Dino d’Aloia aggredito e schiaffeggiato da un parrocchiano in sacrestia

Il parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano a San Severo, don Dino d’Aloia, di 57 anni, è stato aggredito in sacrestia da un parrocchiano 60enne che lo ha preso a schiaffi. Il fatto, accaduto l’altro pomeriggio, è stato denunciato dallo stesso sacerdote che si è fatto medicare al pronto soccorso dove lo hanno dimesso con una prognosi di pochi giorni.

“Un parrocchiano di circa 60 anni – racconta don Dino – che frequenta la chiesa mi ha colpito con una raffica di schiaffi mentre ci trovavamo nella sacrestia della chiesa. Mi ha accusato di averlo estromesso da una funzione religiosa, la celebrazione di un funerale, non avendolo avvertito in tempo e non avendogli concesso la possibilità di aprire il portone d’ingresso della chiesa. Ma è evidente che così non è”.

“Siamo impegnati su tanti fronti, dal carcere alle disabilità – ha continuato don Dino che è parroco dal gennaio 2022 – Ma oltre l’accoglienza abbiamo necessità di confrontarci anche con le fragilità umane che vanno aiutate e tutelate per evitare che le conseguenze possano ricevere su altre persone. E poi mi rivolgo a chiunque subisca aggressioni e violenza. Alle donne. Denunciate. Come ho fatto io. Non esitate. Rivolgetevi alla giustizia”.

Solidarietà a don Dino d’Aloia, è stata espressa dal Vescovo Giuseppe Mengoli, dall’intero Presbiterio e da tutta la comunità diocesana. Lo si legge in una nota diffusa dalla diocesi di San Severo. “La città di San Severo – si legge – è ricca di tante persone generose e buone che nei diversi contesti civili ed ecclesiali si spendono per il bene degli altri e, proprio per questo, episodi come quello di ieri mattina non potranno scoraggiare nel continuare ad impegnarsi tenacemente con fiducia e serenità per una convivenza civile e fraterna”.

“La notizia dell’aggressione a don Dino – dichiara la sindaca Lidya Colangelo – non ha precedenti nella storia della nostra Città, siamo particolarmente vicini a don Dino, un sacerdote che si spende tantissimo per la sua comunità, che ha fatto tanto in questi anni in un quartiere di periferia, sia per i giovani che per gli anziani. Siamo tutti scossi per la gravità dell’accaduto. Esprimiamo la più ferma condanna per l’accaduto nella certezza che simili, deprecabili episodi non abbiano più a verificarsi”.



Pubblicato il 24 Aprile 2026