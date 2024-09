Don Coluccia aggredito a Roma, Meloni: “Azione vigliacca”

(Adnkronos) – Don Antonio Coluccia è stato aggredito oggi a Roma nel quartiere Quarticciolo. "E' quanto di più vigliacco possa esserci" commenta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aggiungendo che in quel momento era "in corso un corteo per la legalità". Don Coluccia, aggiunge la premier, "è da sempre fortemente impegnato contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l'illegalità. Un uomo molto coraggioso, buono, dedito al servizio del prossimo e in prima linea per il recupero sociale del territorio romano". "A lui va tutta la mia solidarietà, e quella del Governo, insieme al ringraziamento per la sua opera quotidiana in favore della giustizia e dei più bisognosi". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Settembre 2024