Domenica In ‘sorprende’ Mara Venier: la commozione dopo i videomessaggi

Mara Venier saluta 'Domenica In'. Oggi, domenica 18 maggio, è andata in onda l'ultima puntata della stagione del talk della domenica di Rai 1, che vede Mara Venier al timone da 7 anni. Numerosi volti noti della televisione italiana, amici e colleghi, hanno voluto omaggiare la 'signora della domenica' con messaggi di affetto e stima. Al termine, Mara Venier ha ringraziato tutto il team del programma e ha mandato un grande abbraccio a Nicola Carraro, suo marito. Da Carlo Conti a Massimo Ranieri, passando per Milly Carlucci, Antonella Clerici e Lino Banfi, tutti hanno sottolineato il valore umano e professionale della 'zia Mara', la zia più amata d'Italia. "È la tua settima edizione consecutiva, ci hai regalato tante emozioni, riflessioni come solo tu sai fare", ha detto Carlo Conti, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Massimo Ranieri ha addirittura intonato un appello: "Non darci questo tormento, non lasciarci, torna a settembre", ricordandole che "quella è casa tua, non devi andare via". "Qual è il format di Domenica In? Mara Venier", ha detto invece Vincenzo Mollica, che ha raccolto i momenti più significativi di questa edizione in un video omaggio attraverso le interviste condotte dalla Venier. "Non mi merito tutto questo affetto. Non merito tutto questo", ha detto Mara in lacrime. "Grazie al pubblico, prima di tutto. Quando io dico è l'ultima è perché ci credo veramente. Questi ultimi mesi non sono stati mesi facili, per quanto riguarda la mia vita privata e credo che il lavoro faccia bene e aiuti nei momenti difficili", ha detto zia Mara mandando un grande abbraccio al marito Nicola Carraro: "Ti amo, sei la mia vita e torneremo come prima". "Non so cosa dirvi in questo momento se non grazie e grazie alla Rai, quest'azienda che mi vuole bene da più di 30 anni", ha concluso, prima di lanciare la linea al Tg1. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2025