Domenica In, oggi domenica 23 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, domenica 23 febbraio, alle 14 su Rai1 torna 'Domenica In' con un nuovo appuntamento che si aprirà con alcuni dei protagonisti del 'Festival di Sanremo 2025'. Ecco tutti gli ospiti di oggi di Mara Venier.

Simone Cristicchi con il brano 'Quando sarai piccola' e Francesco Gabbani con il brano 'Viva la vita', mentre Marco Masini, che si è esibito con Fedez nella serata dedicata alle cover, accennerà al pianoforte ad alcuni suoi grandi successi tra cui 'Ci vorrebbe il mare'.

Settembre, vincitore della sezione nuove proposte della kermesse, si esibirà con il brano 'Vertebre', mentre Topo Gigio, protagonista al ‘Festival di Sanremo’ con Lucio Corsi, sarà al centro di un simpatico incontro con Mara Venier. Per lo spazio attualità, in studio la signora Claudia Ciampa, mamma del piccolo Ethan, rientrata con suo figlio giovedì dagli Stati Uniti, con lei anche l’Avvocato Gian Ettore Gassani e la nonna del bambino, Luciana Aiello.

Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio, saranno in studio per la nuova serie tv ‘Belcanto’, che andrà in onda su Rai1 da lunedì 24 febbraio.

Vanessa Scalera, infine, presenterà la quarta stagione di 'Imma Tataranni', in onda per quattro puntate su Rai1 da domenica 23 febbraio.



