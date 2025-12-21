Domenica In, Nikita Perotti: “La mia donna ideale? Un’Andrea Delogu”. E lei lo rimprovera

(Adnkronos) – "La gente ha frainteso dichiarazioni d'affetto che ho lanciato a Nikita, ma abbiamo chiarito che è soltanto una bellissima amicizia". Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle 2025, ma a tenere banco è ancora il suo rapporto con il maestro, Nikita Perotti. La coppia vincitrice, che ha battuto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice all'ultima sfida della finale, è stata ospite oggi a Domenica In per parlare della loro esperienza nel dance show di Rai 1. "Lui ha lanciato delle cose nel corso delle settimane, ma io ho risposto sempre che sono troppo grande per lui", ha raccontato con il sorriso Delogu, che poi ha ammesso di nutrire qualche 'sospetto', "secondo me la ragazza ce l'ha ma non me lo vuole dire". Ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Nikita: "Sono single". Nessun dubbio però su come deve essere la sua prossima fidanzata: "Per me deve essere bella, simpatica, insomma un'Andrea Delogu". "Non ce lo aspettavamo. Lo speravamo, volevamo vincere, abbiamo fatto un percorso faticoso, intenso, è successo e ancora non ho realizzato bene", ha detto la conduttrice televisiva. E sul loro legame profondo che nel corso dei mesi si è consolidato:"C'è un amcizia unica, magnifica. Continuerà anche dopo Ballando, certo", ha detto il maestro di ballo. La loro collaborazione fuori Ballando partirà proprio da 'La porta magica', programma condotto da Delogu: "Nikita farà parte del cast fisso perché ha talento e merita un'opportunità".

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Dicembre 2025