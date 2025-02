Domenica In, Mara Venier e la replica alle polemiche: “Ma quali molestie a Olly…”

(Adnkronos) – "Come vedete, non ho chiesto io a Francesco Gabbani di togliersi la giacca". Mara Venier, nella puntata di oggi di Domenica in, si toglie un sassolino dalla scarpa. La conduttrice, una settimana fa, si è ritrovato 'sotto processo social' per aver invitato Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, a togliersi un maglione durante la diretta domenicale dal teatro Ariston. Oggi, a Domenica In, Mara Venier è tornata sul 'caso' grazie all'assist involontario di Francesco Gabbani. Il cantante, in studio, si è tolto la giacca prima di esibirsi: "Visto il calore fantastico del pubblico che c'è qui…". "Come vedete, non ho chiesto io a Francesco Gabbani di togliersi la giacca. Altrimenti vengo accusata di molestie. Se l'è tolta lui, io gliela tengo. Bisogna stare attenti per aver detto a Olly 'togliti il maglione perché fa caldo'…", dice la conduttrice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Febbraio 2025