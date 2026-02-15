Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 15 febbraio

(Adnkronos) – Con il Festival di Sanremo ormai alle porte, 'Domenica In' – condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda oggi domenica 15 febbraio dalle 14 su Rai 1 – si aprirà con un collegamento speciale con Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, che commenterà anticipazioni e retroscena a pochi giorni dal debutto. E la musica sarà ancora protagonista con Nek, in partenza per il suo tour europeo: l’artista ripercorrerà carriera e vita privata, regalando una performance con alcuni dei suoi successi più amati. Per il cinema, Anna Ferzetti presenterà “Domani interrogo”, il nuovo film di Umberto Carteni in uscita il 19 febbraio. Spazio, poi, a un momento di forte intensità con Patrizia Baldi, ex moglie di Claudio Villa, che insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora ricorderà gli anni felici accanto all’indimenticabile “Reuccio”, nel centenario della sua nascita. Seguirà un tributo commosso a Sammy Basso, scomparso prematuramente nel 2024 a soli 28 anni, con i genitori Amerigo e Laura Lucchin che presenteranno il libro “Sammy, una vita da abbracciare”. Non mancherà l’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana con Antonio Caprarica e Giovanni Terzi. A impreziosire la puntata, Enzo Miccio racconterà la travolgente storia d’amore tra Liz Taylor e Richard Burton, mentre Teo Mammucari porterà leggerezza e ironia con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.

