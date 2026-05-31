Attualità

Domenica In, Enrico Brignano e la commozione: “Ho 60 anni, ormai piango sempre…”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Ho 60 anni, ormai mi commuovo sempre…". Enrico Brignano fatica a trattenere le lacrime a Domenica In oggi, 31 maggio. L'attore, ospite di Mara Venier nell'ultima puntata del programma di Raiuno, si emoziona davanti alle immagini che scorrono sullo schermo. "Enrico, ma così?", chiede Mara Venier quasi incredula. Nella clip, Brignano è in compagnia della moglie Flora Canto e delle figlie. "Anche quando arriva la bolletta della luce e vedo che è più bassa, mi commuovo. Poi magari scendo a fare benzina e mi passa la commozione, arriva l'arrabbiatura…", dice. "Attorno ai 50 anni pensavo che sarei rimasto solo e non avrei avuto figli. Poi, ho trovato la donna giusta", racconta ricordando 'la svolta'. "Con Flora ci siamo conosciuti ad un provino. Era la donna giusta, la mamma è sempre giusta…", dice. "Mi mancano sempre quando non sono con loro: ora, appena finisce la puntata, mi rimetto in macchina e torno al mare dalla famiglia". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Incidenti a Fiumicino e Santa Severa, morti due motociclisti

24 minuti fa

Jodar, ancora polemiche: non dà la mano a bambina al Roland Garros

27 minuti fa

Piazza di Siena da record, 77mila spettatori per l’edizione del Centenario e boom social

33 minuti fa

Giornata senza tabacco, Aiom: “Un paziente su 10 continua a fumare”

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio