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Nuovo appuntamento con ‘Domenica In’, condotta da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in onda oggi, domenica 22 novembre, alle 14 su Rai 1.

Tra i tanti ospiti attesi: l’attrice Monica Guerritore, attualmente impegnata come concorrente a ‘Ballando con le stelle’, che ripercorrerà la sua vita e la sua carriera in una chiacchierata intima con Mara Venier. E poi Serena Rossi che sarà in studio per parlare della nuova serie di cui è protagonista su Rai 1 dal titolo ‘La famiglia Panini’, in onda dal 22 novembre per tre puntate mentre Francesca Fagnani presenterà la nuova stagione di ‘Belve’, in onda su Rai 2 da martedì 24 novembre in prima serata. Per lo spazio dedicato a ‘Ballando con le stelle’ interverranno: Aurora Ramazzotti, Andy Diaz, Anna Safroncik, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alba Parietti, Luca Barbareschi, Rossella Erra ed Enzo Miccio con la sua classifica ‘Top5’. Prevista un’incursione di Vincenzo De Lucia.

Per lo spazio di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno racconteranno la storia di Monica Busetto, ingiustamente detenuta per quasi 13 anni. Con lei ci saranno i suoi avvocati Stefano Busetto e Alessandro Doglioni, il magistrato Annalisa Imparato, e Francesco Giorgino, conduttore di ‘XXI secolo’. Il vicequestore aggiunto Rosaria Schiavo presenterà il Calendario 2027 della Polizia di Stato.

Per ‘Il pranzo della domenica’, Savino Zaba sarà in collegamento da Piazza del Popolo a Roma, tra atmosfere e suggestioni natalizie.

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Pubblicato il 22 Novembre 2026