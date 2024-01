Domenica In a tutta musica, oggi Biagio Antonacci superospite di Mara Venier

(Adnkronos) – Sarà una Domenica In a tutta musica quella di oggi 21 gennaio 2024 in onda dalle 14 su Rai 1. Lo show condotto da Mara Venier prosegue infatti il suo cammino di avvicinamento a Sanremo 2024 con il talk che ripercorre la storia del Festival. Protaginisti della puntata saranno Al Bano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte e Scialpi che cantanti che torneranno a esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston. Ci sarà anche Marino Bartoletti con i suoi aneddoti da profondo conoscitore della storia del Festival. Superospite della puntata sarà poi Biagio Antonacci che oltre a presentare il nuovo album 'L’inizio', uscito il 12 gennaio e già in vetta alle classifiche, si esibirà con alcuni dei suo grandi successi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2024