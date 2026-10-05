Attualità

Domani incontro Buonfiglio-Malagò prima della Giunta, Ipotesi n.1 Figc commissario

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
La soluzione del caso tesseramento sembra vicina ad una soluzione. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il numero uno della Figc Giovanni Malagò, si incontreranno domani mattina prima della Giunta Coni indetta per valutare il commissariamento della Federcalcio dopo il caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò. Come oggetto dell'incontro, a quanto apprende l'Adnkronos, una ipotesi da proporre alla Giunta con lo stesso Malagò commissario della Federcalcio. Una soluzione che servirebbe ad evitare la spaccatura nella Giunta Coni.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Ottobre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

L’Italia Under 21 vola a Euro 2027: gli azzurrini travolgono 6-2 la Polonia

28 minuti fa

Nautica e turismo, una filiera strategica per generare crescita e valore sui territori

53 minuti fa

Nations League, oggi Italia-Turchia – Diretta

60 minuti fa

Garlasco, gen. Luongo al Tg1: “In caso di responsabilità Ris risposta Arma sarà di assoluta fermezza”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio