Domani i funerali di Franca Marasco, lutto cittadino a Foggia

Si svolgeranno domani pomeriggio, alle 16, i funerali di Franca Marasco la titolare della tabaccheria assassinata a coltellate nel corso di una rapina il 28 agosto scorso in via Marchese de Rosa a Foggia. Ieri si e’ svolta l’autopsia sul corpo della vittima e domani, ad un mese dal delitto, si svolgeranno i funerali che saranno celebrati nella cattedrale della citta’, officiati dal vescovo Monsignor Vincenzo Pelvi. Come disposto dalla commissione prefettizia domani a Foggia sara’ lutto cittadino. Ad uccidere la tabaccaia e’ stato un cittadino marocchino nel tentativo di una rapina. I carabinieri nelle scorse settimane hanno arrestato anche il

complice dello straniero: un italiano 70enne, senza fissa dimora che – stando alle indagini – avrebbe fornito l’arma del delitto, un coltello, allo straniero e lo avrebbe aiutato a cambiarsi gli abiti subito dopo la rapina finita nel sangue.



Pubblicato il 28 Settembre 2023