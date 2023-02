Domani di nuovo in campo per la semifinale di Coppa Italia

Dopo il pareggio contro il Crotone ha parlato in conferenza stampa mister Fabio Gallo che ha analizzato la gara pareggiata costata caro al tecnico Franco Lerda, sollevato dall’incarico. Un Foggia che era passato in vantaggio con merito ma che nel finale a causa di autogol di Garattoni, può guardare a testa alta alla semifinale di Coppa Italia di ritorno contro la Juve Next Gen. Ed al campionato dove sono quinti con vista sul quarto posto occupato dall’Audace Cerignola. Le dichiarazioni del tecnico Gallo nel post-gara di Crotone-Foggia, come riportato dal sito ufficiale dei Satanelli: “Ritengo che la squadra abbia fatto bene come nella gara di andata, quando sono arrivato a Foggia dopo una settimana, ho trovato subito il Crotone e vincemmo la gara senza rischiare tanto. Dovevamo chiudere la partita e solo grazie alla parata pazzesca del portiere del Crotone su Iacoponi, non siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno, poi è arrivata questa sfortunata autorete del pareggio a pochi minuti dalla fine. I ragazzi hanno fatto una partita tatticamente perfetta, giocata così come l’avevamo preparata, sapendo dove e come avremmo potuto mettere in difficoltà l’avversaria. Accettiamo il pareggio e guardiamo avanti con fiducia. Nel primo tempo potevamo fare meglio nelle situazioni che si sono create. Nel secondo tempo, causa la stanchezza, le squadre si sono un po’ allungate e abbiamo sfruttato bene l’occasione avuta, non siamo poi riusciti a sfruttare a pieno altre occasioni avute, ed abbiamo subito il rocambolesco pareggio finale”. Un punto comunque pesante che tiene a bada il Monopoli sesto, vincente contro la Turris. Dall’altra parte c’era Eugenio D’Ursi che il mister ha avuto nella prima parte di stagione, salvo poi fare rientro al Napoli per essere ceduto a titolo definitivo al Crotone, secondo in classifica. Chiosa finale suo prossimi impegni: “Dovremo affrontare tutte come se fosse l’ultima, cercando di consolidare una posizione importante in classifica, che ad oggi è molto corta, e di poter andare a fare i playoff in una ottima posizione di classifica, considerando anche lo stato di forma delle avversarie”. Quest’oggi parlerà in conferenza stampa mister Gallo e subito dopo ci sarà la partenza per affrontare il secondo tempo, ovvero la partita di ritorno di Coppa che all’andata è stata vinta per 2 a 1 allo “Zac”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!