Domani da Nunzia De Girolamo su Rai3 la vittima dello stupro di gruppo a Palermo

(Adnkronos) – Domani Nunzia De Girolamo avrà in studio ad 'Avanti Popolo', in prima serata su Rai3, la ragazza vittima della violenza di sette giovani al Foro Italico di Palermo lo scorso 7 luglio, che si confronterà in un faccia a faccia a volto scoperto con la conduttrice. La denuncia della violenza sulle donne e l’educazione sessuale saranno infatti gli argomenti affrontati nella nuova puntata del people show. Ospiti della puntata anche il condirettore di Libero Pietro Senaldi, la scrittrice Melissa Panarello, l’On. Simonetta Matone e l’On. Angelo Bonelli. Racconterà la sua esperienza, in un’intervista, il marito dell’insegnante di Prato che ha avuto un figlio da un suo alunno quattordicenne, condannata per avere avuto rapporti con un minorenne. Al popolo in studio verrà quindi affidato anche l’interrogativo: è possibile perdonare una persona che ami ma che commette un crimine? A fare da contrappunto al dibattito in studio, i servizi filmati realizzati dai giornalisti inviati in tutta Italia, attraverso i quali si cercherà di approfondire e sviscerare i temi trattati, insieme a materiali presenti sul web e sui social, strumenti attraverso i quali anche il pubblico da casa sarà invitato ad esprimersi attraverso il profilo Instagram @avantipopolorai #avantipopolo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Ottobre 2023