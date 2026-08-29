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Dolomiti, alpinista 73enne muore dopo un volo di 20 metri

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(Adnkronos) – Un alpinista di 73 anni è morto oggi, sabato 29 agosto, poco prima delle 15, sulle Torri del Sella nelle Dolomiti in Alto Adige. L'uomo, residente a Bolzano, si trovava all'inizio della cordata, quando è precipitato per una ventina di metri. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della Val Gardena con l'elisoccorso Pelikan 1 che ha recuperato la salma. Illeso il compagno di cordata, inglese. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2026

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