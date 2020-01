Doll Therapy ed emozioni per i clown dottori

Un nuovo anno di formazione per insegnare le buone emozioni, immergersi in un ambiente accogliente, abbandonarsi alle relazioni, strumento di cura e canale preferenziale della comunicazione sociale. È sempre grande l’impegno dei clown dottori de Il Cuore Foggia che continuano a formarsi tra stage, progettazione, attività formative ed esperienza sul campo.

“Questo mese – spiega la Presidente Jole Figurella – è dedicato alla formazione per l’approccio con il paziente anziano. Si parlerà di Alzheimer, demenza senile e terapie non farmacologiche nel corso di Doll Therapy organizzato per i nostri volontari e svolto direttamente da Ivo Cilesi, padre della Terapia della Bambola che è arrivato da Bergamo”. Lo scopo della terapia della bambola è quello di attenuare alcuni dei più frequenti disturbi comportamentali dei malati di Alzheimer, come il wandering (il vagare senza meta), l’aggressività, l’agitazione, la depressione, l’apatia o i disturbi del sonno. “Non è una cosa che si improvvisa — aggiunge Jole Figurella – richiede una formazione specifica e i risultati di questa attività non farmacologica sono sorprendenti, nell’immediato”.

Quelle utilizzate per la terapia si chiamano bambole empatiche e sono in grado di risvegliare l’istinto di accudimento. “Il collo è mobile e il peso e lo sguardo sono simili a quelli di un bambino vero. Anche il loro corpo è morbido. Viene quasi naturale abbracciarle e cullarle. Quando le prendono tra le mani, nel corso di sedute terapeutiche speciali, tre a settimana per la durata di un’ora ciascuna, i pazienti affetti da Alzheimer sembrano più tranquilli e interagiscono meglio con gli altri uscendo dall’isolamento”. Tanti gli appuntamenti in programma per i simpatici dottori dal naso rosso che proporranno laboratori creativi di arteterapia con Diletta Ciannarella – in arte Clown Dottore Tavolozza – per persone di ogni fascia d’età, in particolare nelle strutture per anziani come il Sorriso di Stefano, Fondazione Palena, Sant’Antonio. Attività che saranno proposte non solo a Foggia ma anche in provincia: Ascoli Satriano, Cerignola, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Lucera, San Severo, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, Manfredonia.

