Dodici milioni di euro per Tavoliere, Gargano e Monti Dauni

Con Deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 181/20 è stato approvato il programma pari a euro 12.000.000,00, da ripartire in quattro accordi quadro relativi a interventi di manutenzione straordinaria su viabilità provinciale sulle zone Alto Tavoliere, Basso Tavoliere, Gargano e Monti Dauni.

L’Ufficio Tecnico del Settore Viabilità, a fronte delle criticità rilevate nel corso di appositi sopralluoghi, aveva predisposto, per le quattro zone del territorio provinciale (Zona Tavoliere Nord; Zona Tavoliere Sud; Zona Gargano; Zona Monti Dauni), appositi Accordi Quadro per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale, per un importo complessivo pari a € 3.000.000,00 per ognuno.

I progetti prevedono l’esecuzione dei lavori di manutenzione del corpo stradale e sue pertinenze e specificatamente: interventi di ripristino di opere d’arte, quali ponti, ponticelli, tombini, muri di sostegno, gabbionate; interventi di sgombero materiale alluvionale e frane, manutenzione reti paramassi; ripristino di tratti di pavimentazione stradale; riparazione barriere di sicurezza, sostituzione e integrazione di segnaletica verticale, rifacimento e posa in opera di segnaletica orizzontale.

“Ho fortemente voluto questo programma straordinario di interventi sulle strade provinciali per assicurare standard di sicurezza adeguati per i cittadini, le attività imprenditoriali e agricole e per i flussi di utenti legati al turismo. – Dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – Solo così potremo rendere sempre più competitiva ed attrattiva la nostra splendida Capitanata”.

