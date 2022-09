Dodici eventi all’insegna del sorriso

Dodici eventi tra prosa e musica, con tanti interpreti della comicità italiana, da Biagio Izzo a Carlo Buccirosso ed ancora Francesco Paolantoni, Toti e Tata, I Ditelo Voi. Ieri mattina alla presenza del presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta e della madrina della seconda stagione teatrale organizzata da “Musica & Sorrisi” Floriana Rignanese, è stato presentato il cartellone di appuntamenti presso il Teatro del Fuoco di Foggia che partirà il 5 novembre con lo spettacolo di Roberto Ciufoli. Da non perdere il 24 novembre Lina Sastri ed il 25 marzo il concerto di Fabio Concato. “È una grande occasione per Foggia e la sua provincia per tornare a sorridere in libertà in teatro” ha sottolineato il Presidente della Provincia Gatta. Grande qualità degli eventi in programma fino alla fine di aprile del prossimo anno. “Abbiamo investito in spettacoli di sicuro successo – sottolinea Gianni Calabrese dell’associazione Musica & Sorrisi che ha organizzato la stagione teatrale –-per dare alla gente di Capitanata un modo piacevole per tornare a vivere il teatro”. Ecco il programma completo: Sabato 5 novembre 2022: Roberto Ciufoli in “Tipi”. Giovedì 24 novembre 2022: Lina Sastri in “Eduardo mio”, Venerdì 9 dicembre 2022: Carlo Buccirosso in “L’erba del vicino è sempre più verde”, Martedì 27 dicembre 2022: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in “Tutto il mondo è palcoscenico”, Domenica 1 gennaio 2023: Ditelo Voi in “L’occasione fa l’uomo morto”. Venerdì 20 gennaio 20223: Chiara Francini in “Coppia aperta quasi spalancata”, Sabato 4 febbraio 2023: Vincenzo De Lucia in “La signora della tv”, Sabato 18 febbraio 2023: Massimo De Matteo in “Il medico dei pazzi”, Sabato 4 marzo: Enzo De Caro in “Non è vero ma ci credo”, Sabato 25 marzo: Fabio Concato in concerto,Sabato 15 aprile: Biagio Izzo e Mario Porfito in “La coppia strana”.

