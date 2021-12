Documenti, libri, manoscritti del “poeta dei due mondi”

Oggi alle ore 18, in apertura del programma culturale natalizio della Green Cave, Natale in Grotta, Antonio Motta, direttore del Centro di documentazione Leonardo Sciascia/archivio del novecento e di Cosma Siani, già docente di lingua Inglese all’Università Tor Vergata di Roma, terranno le conferenze inaugurali della mostra dedicata all’opera di Tusiani, che visitabile nella Green Cave fino al 15 dicembre. Viaggio nei libri di Joseph Tusiani. Mostra documentaria 1941-2020, a cura di Antonio Motta e Cosma Siani, racconta il percorso umano e culturale di Tusiani, dagli esordi in giovanissima età fino agli ultimi giorni di vita attraverso libri, documenti, fotografie, manoscritti che per la prima volta si offrono al visitatore. Per commemorare il Tusiani emigrante, il letterato, il traduttore, lo scrittore, il poeta in cinque lingue, che con i libri e sui libri ha trascorso la sua vita, non poteva esserci iniziativa più appropriata.Per descrivere la vita di Joseph Tusiani bastano due momenti. La nascita, il 14 gennaio del 1924a San Marco in Lamisda Maria Pisone, sarta, e da Michele, calzolaio; il padre, emigrato nel Nordamerica l’agosto dell’anno precedente, passato dal Canada negli USA stabilitosi a New York, non torna più in patria. A tre quattro anni dalla nascita, va ad abitare con la madre nell’antica strada che è il nucleo storico del paese (via Palude, nel dialetto locale, “la palude”): vi resterà fino alla partenza da San Marco. Il luogo rimarrà nucleo della sua memoria e del suo mondo poetico dialettale. La morte a 96 anni, nella sua casa di New York, l’11 aprile del 2020. Nel necrologio pubblicato sul New York Times, Joseph Tusiani viene definito “prolifico e pluripremiato poeta, romanziere, traduttore, educatore e umanista”. In mezzo i primi studi a San marco in Lamis, la sua vocazione e la formazione classica con i padri comboniani, l’università a Napoli, il trasferimento negli Stati Uniti nel 1947 e una vita da studioso, romanziere e poeta pluripremiato (nel 1956 fu il primo “americano” a vincere il prestigioso premio internazionale di poesia in lingua inglese Greenwood). La sua opera è nota per le traduzioni in inglese dei grandi classici della letteratura italiana e per le sue opere, soprattutto le poesie in più lingue: inglese, italiano, latino e nel, mai dimenticato, dialetto sammarchese.La mostra sarà visitabile tutti i giorni nella Green Cave, nell’orario di apertura del centro culturale. Ingresso libero con Green Pass e mascherina.

