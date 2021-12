Docufilm e virtual tour per visitare e conoscere Torre Alemanna

Un docufilm ed un virtual tour per conoscere e visitare il Complesso Museale di Torre Alemanna ed il patrimonio culturale che esso custodisce, ma anche per favorire in grandi e piccini la riscoperta del periodo medievale del nostro territorio. Il progetto “Ritorno alla Torre – seconda edizione”, finanziato dalla Regione Puglia attraverso il Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, giunge ormai a conclusione. Nell’occasione, la cooperativa sociale Frequenze – ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola – presenta il sito www.frequenze.info/ritornoallatorre2021. e condivide con il pubblico due importanti lavori che vogliono contribuire a promuovere e valorizzare il sito di Borgo Libertà, uno dei pochi insediamenti fortificati ancora esistenti dell’Ordine religioso-militare dei Cavalieri Teutonici. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II ed oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo.Il docufilm prodotto dalla JR Studio, per la regia di Roberto Moretto, con il coinvolgimento dell’associazione storico-culturale Imperiales Friderici II, racconta attraverso un pretesto narrativo una “Rievocazione Storica” inscenando con i costumi e gli usi sociali dell’epoca la vita che animava i corridoi e le mura del Complesso Museale di Torre Alemanna. Di grande rilevanza anche il virtual tour realizzato per Frequenze da Andrea Belardinelli che permette di attraversare i corridoi della domus teutonica, entrare nelle sale e ammirare il patrimonio del Museo delle Ceramiche con un semplice clic.«In questi mesi il progetto “Ritorno alla Torre” ha articolo le varie attività intorno a un unico filo conduttore: il tema della riscoperta del periodo medievale e del patrimonio culturale di Torre Alemanna, attraverso un coinvolgimento immersivo, esperienziale ed emozionale – spiegano da Frequenze – . Lo spirito evocativo del luogo è talmente forte che da solo coinvolge lo spettatore in maniera diretta nella conoscenza del periodo storico trattato e del sito storico-artistico di Torre Alemanna. Le modalità di valorizzazione hanno alternato teatralizzazione, rievocazione storica, fruizione esperienziale, laboratori artistici e di lettura, laboratori di fruizione, ed hanno convolto in modo particolare i bambini e le loro famiglie». Per saperne di più: www.frequenze.info/ritornoallatorre2021

