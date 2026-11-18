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Impasse sui libri digitali per la scuola nell’Aula del Senato. Le forze di maggioranza sono alla ricerca dell’accordo sull’emendamento presentato da Fratelli d’Italia al dl scuola che introduce l’obbligo per gli editori di mettere a disposizione libri in formato digitale a prezzo scontato del 50 per cento. Il partito di via della Scrofa era pronto a votare a favore, insieme a Lega e Noi moderati, come anche Azione di Calenda. Ma da Forza Italia sono arrivate perplessità. Da qui la necessità di aprire un confronto per ricucire e ricompattarsi. L’emendamento in questione, infatti, è stato accantonato in Bilancio per consentire al governo di esprimere un parere. A questo punto il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha deciso di sospendere la seduta dell’Aula fino alle 18,45 in attesa che la commissione Quinta possa fare le sua valutazioni su tutti gli emendamenti al dl scuola, a cominciare dal testo sui libri digitali.

”Mancano i pareri della commissione Bilancio” ha annunciato La Russa motivando così la sospensione in Aula a palazzo Madama dove si è appena conclusa la discussione generare sul decreto scuola. Alla proposta del pentastellato Stefano Patuanelli di rinviare la ripresa dell’esame a domani, La Russa ha spiegato che allo stato c’è ancora la possibilità di fare un pezzo dell’esame del provvedimento. Intanto, Fi, per bocca di Roberto Rosso, ha ribadito la posizione del partito: ”Sull’emendamento relativo ai libri digitali stampabili non siamo d’accordo, e chiediamo una pausa di riflessione. La nostra priorità sono gli studenti e le famiglie. I risparmi promessi, infatti, rischiano di non materializzarsi: stampare e rilegare i libri può costare più del previsto, con conseguenze soprattutto per i meno abbienti”. Per Rosso ”c’è una contraddizione di fondo: mentre cerchiamo di proteggere i ragazzi dall’eccesso di schermi, rischiamo di allontanarli dai libri di carta, che da sempre sono, e ancora oggi restano, lo strumento più efficace per l’apprendimento, oltre che per coltivare l’attenzione e la profondità di pensiero”.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026