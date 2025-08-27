Djokovic-Svajda: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Novak Djokovic scende in campo agli Us Open 2025. Il tennista serbo sfida oggi, mercoledì 27 agosto, lo statunitense Zachary Sva

jda, numero 145 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e vinto, lo scorso anno, da Jannik Sinner. Nole è tornato sul cemento americano, sua superificie preferita, dopo aver saltato i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, e ha battuto all'esordio nel torneo un altro statunitense, Learner Tien. La sfida tra Djokovic e Svajda è in programma oggi, mercoledì 27 agosto, alle 17.30 ora italiana, essendo il primo match sull'Arthur Ashe Stadium. I due non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli Us Open che sarà dunque il loro primo incontro. Djokovic-Svajda, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2025