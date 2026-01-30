Djokovic sorride: “Grazie Sinner per avermi fatto vincere un match. Alcaraz? Spero di avere ancora benzina…”

(Adnkronos) – "Grazie a Sinner per avermi permesso di vincere una partita. E grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci" Novak Djokovic esordisce con il sorriso nella sua intervista post partita, al termine della semifinale dell'Australian Open vinta contro Novak Djokovic. "Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma penso che non sia impossibile batterli perché anche io so giocare a quel livello". Djokovic affronterà in finale Carlos Alcaraz: "Ho visto la sua partita, un match incredibile. Oggi il valore del biglietto è stato ripagato. E' come se avessi vinto, ma lotterò contro il n°1 del mondo e spero di avere ancora benzina".

Pubblicato il 30 Gennaio 2026