Djokovic sfida Musetti a Miami: i precedenti con azzurri e la ‘maledizione’ con Sinner

(Adnkronos) –

Novak Djokovic torna a sfidare un tennista italiano. Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, il serbo, al quinto posto nel ranking Atp, affronterà oggi, martedì 25 marzo, Lorenzo Musetti, numero 16 del mondo. Quello in Florida sarà il nono confronto tra i due, con Djokovic che mantiene una netta supermazione sul toscano, avendo collezionato otto vittorie e una sola sconfitta. Nole nel corso della carriera ha affrontato diversi tennisti azzurri, contro cui, nella maggior parte dei casi, ha raccolto trionfi e qualche sconfitta. Ma negli ultimi tempi ha trovato qualche difficoltà in più, soprattutto con Jannik Sinner. Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, che al momento conta 99 titoli Atp e il terzo posto nella speciale classifica dei tennisti più vincenti di sempre, Djokovic ha affrontato molti tennisti italiani. In totale sono infatti 65 i precedenti di Nole contro atleti azzurri, con un bilancio nettamente favorevole al serbo: 54 vittorie e soltanto 10 sconfitte. La prima sconfitta ufficiale di Djokovic contro un italiano arriva il giorno del suo esordio. Nel 2004, al primo turno dell'Atp di Umago un giovane Nole viene battuto in due set da Filippo Volandri, oggi capitano dell'Italia in Coppa Davis. Per trovare un'altra vittoria di un italiano contro il serbo però bisogna arrivare al 2018, quando Marco Cecchinato si impose ai quarti di finale del Roland Garros. Lorenzo Sonego lo sconfisse a Vienna nel 2020, mentre Musetti si impose a Monaco tre anni dopo. Poi, alle Atp Finals del 2023, è iniziato il regno di Jannik Sinner.

Con Sinner, numero uno al mondo al momento fuori per squalifica, Nole mantiene un parziale di 4-4. Djokovic ha però perso quattro delle ultime cinque sfide, più un doppio nella Coppa Davis del 2023. E proprio a Malaga iniziò la rimonta di Sinner negli scontri diretti. Nella semifinale tra Italia e Serbia l'azzurro fu capace di annullare tre match point consecutivi a Djokovic nel decisivo terzo set, per poi vincere l'incontro e volare in finale dopo aver battuto nuovamente Djokovic in doppio con Lorenzo Sonego. Dopo quella partita l'Italia riuscì a battere l'Australia in finale, tornando a conquistare quindi l'insalatiera 47 anni dopo, e da lì nacque anche un 'antipatia' di Djokovic proprio verso il numero uno del mondo. Nelle sfide che seguirono Nole ha sempre perso, prima nella semifinale degli Australian Open, poi nella finale del Masters 1000 di Shanghai. I precedenti tra Djokovic e Musetti, come detto, in totale sono otto. La supermazia del serbo è schiacciante: Nole ha infatti vinto sette sfide, perdendone soltanto una, agli ottavi di finale di Monaco nell'aprile del 2023. L'ultimo precedente risale allo scorso agosto, quando alle Olimpiadi di Parigi Djokovic si impose in semifinale, andando poi a conquistare la medaglia d'oro, mentre Musetti si dovette 'accontentare' del bronzo. Nel primo scontro tra i due, agli ottavi di finale del Roland Garros 2021, Djokovic si impose soltanto per il ritiro dell'azzurro a causa di un infortunio, arrivato al quinto set. In seguito Djokovic trionfò a Dubai con un netto 2-0, poi a Parigi-Bercy con lo stesso parziale prima dell'exploit di Musetti, che a Monaco riuscì a trionfare in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4. Il riscatto di Nole arrivò proprio a Monaco l'anno successivo, e poi continuò al Roland Garros 2024, quando vinse, a fatica, 3-2. Djokovic si ripetè a Wimbledon e poi di nuovo a Parigi, ma alle Olimpiadi. Ora un nuovo capitolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025