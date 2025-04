Djokovic rinuncia a Roma: non parteciperà agli Internazionali

(Adnkronos) –

Novak Djokovic non sarà a Roma per gli Internazionali d'Italia. Il serbo, ex numero 1 del ranking, ha comunicato pochi minuti fa la sua decisione all'Atp e alla direzione del torneo, nonostante l'iscrizione all'entry list del Masters 1000 italiano. Djokovic aveva già vinto sei volte al Foro Italico. Solo Nadal, con 10 successi sulla terra rossa di Roma, era riuscito a fare meglio.

Djokovic sta vivendo un momento poco felice in campo. Quest'anno ha raggiunto la finale a Miami, dove ha sfiorato il titolo numero 100 in carriera nel circuito maggiore, ma è stato sconfitto in finale da Jakub Mensik. Poi è stato battuto all'esordio a Montecarlo dal cileno Alejandro Tabilo (che l'aveva sorpreso anche l'anno scorso a Roma) e a Madrid da Matteo Arnaldi. Alla fine del match contro l'azzurro, il serbo aveva lanciato qualche interrogativo sul futuro: "Il mio livello di tennis non è ora quello che vorrei. Ultimo match a Madrid? Potrebbe essere, non sono sicuro se tornerò. Magari lo farò non come giocatore, spero di no". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2025