Attualità

Djokovic, nervosismo a Wimbledon: litiga con la panchina

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Furia Novak Djokovic a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, il tennista serbo ha sfidato il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dello Slam di Londra, in una partita condizionata da un nervosismo sempre crescente. Al termine del secondo set, perso 6-3 dopo aver vinto il primo al tie break, Djokovic si è sfogato con la sua panchina. Dopo un complicato turno di battuta, il tennista serbo si è girato rabbiosamente verso il suo allenatore e i membri del suo staff, alzando la racchetta in un gesto di stizza che ha sorpreso il pubblico del Centrale. Djokovic, dopo lo sfogo, è tornato a fondo campo ma ha continuato a parlare tra sé e sé.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Nato, Meloni al vertice di Ankara: “Con Trump rapporti cordiali”

35 minuti fa

Mondiali, Egitto accusa: “Coppa truccata, vincerà l’Argentina”

38 minuti fa

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 luglio 2026

58 minuti fa

Mondiali, oggi Svizzera-Colombia – Diretta

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio