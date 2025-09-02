Djokovic-Fritz: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Novak Djokovic torna in campo agli Us Open 2025. Oggi, martedì 2 settembre, il tennista serbo sfida lo statunitense Taylor Fritz, numero quattro del mondo, nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. Djokovic, agli ottavi, ha superato in tre set il tedesco Struff, dopo aver eliminato nei turni precedenti gli americani Tien, all'esordio, e Svajda, oltre al britannico Norrie. Fritz, idolo di casa, ha invece battuto negli ottavi di New York il ceco Machac e vinto contro Nava, Harris e Kym nei primi turni. La sfida tra Djokovic e Fritz è in programma oggi, martedì 2 settembre, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, tutti vinti dal serbo, che conduce quindi con un netto 5-0 nel parziale. L'ultimo incontro risale alla semifinale del Masters 1000 di Shanghai del 2024, quando Djokovic si impose in due set. Djokovic-Fritz, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Settembre 2025